Почти три года не ведется строительство 39 многоэтажных обьектов обанкротившегося банка «Аркада», квартиры в которых приобрели 11 000 семей.

Прошло четыре месяца с момента подписания Меморандума о завершении строительства обьектов обанкротившегося банка «Аркада», а строительство до сих пор не возобновлено и не известно, когда именно возобновится. Причина этого заключается в отсутствии достаточного финансирования, необходимого для безпрерывного и полномасштабного возобновления и завершения строительства всех недостроенных домов в срок до трёх лет.

Инвесторы будут обращаться к чиновникам Кабинета Министров Украины и лично к Президенту Украины за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК «Патриотика» и «Эврика».

Нам необходима возвратная финансовая помощь Государства в размере 3,6 млрд. грн. В ином случае строительство растянется на долгие годы.

Мы уже ждём три года и не можем ждать ещё десятки лет.

Нам негде жить, поэтому наша борьба за свои права на жильё активно продолжается. Мы готовы ночевать под стенами Офиса Президента, пока наш вопрос не будет решён!

Требуем предоставления государственного возвратного финансирования для запуска полномасштабного строительства ЖК «Патриотика», «Эврика» и «Патриотика на озерах» в виде выкупа свободных площадей по программам обеспечения жильём госслужащих.

Такая поддержка инвесторов «Аркады» и компании-девелопера Stolitsa Group в полной мере поможет реализовать положения Меморандума и дать мощный толчок развитию целевых государственных программ обеспечения населения жильём и программы ипотечного кредитования, инициированного Президентом Украины.

План митинга:

07:00 – сбор участников АВТО-митинга в двух локациях, возле ЖК «Патриотика» (проспект Григоренка, парковка ТЦ «Эпицентр») и ЖК «Эврика» (проспект Академика Глушкова, автостоянка возле станции метро «Иподром»).

08:00 – движение колон АВТО-митинга от ЖК «Патриотика» и ЖК «Эврика» в направлении к ул. Грушевского.

09:00 – бессрочная парковка колон Авто-митинга, начиная от Мариинского парка и до Кабинета Министров Украины.

09:00 – сбор участников пешей колоны возле Кабинета Министров Украины.

09:30 – митинг под стенами Кабинета министров Украины.

11:00 – движение пешей колоны от Кабинета Министров Украины до Офиса Президента Украины на ул. Банковой.

11:30 – бессрочно, митинг под стенами Офиса Президента Украины.

Справочно: https://investors.in.ua/

Ресурсы: https://www.facebook.com/ArkadaNedobudovi

Канал Об'єднання інвесторів банку Аркада

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Автор: Иван Бойко