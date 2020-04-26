28 апреля 2020 года в 16:00 состоится Круглый стол на тему «Запланированные реформы и реалии речной отрасли Украины», который организовывает Ассоциация «Реки Украины» в режиме онлайн.

Во время круглого стола планируется обсудить задекларированные государством меры для развития речной отрасли, обобщить соответствующие результаты и акцентировать на проблемах бизнеса, работающего на внутренних водных путях Украины.

Отдельное внимание предлагается уделить вопросам:

Результаты работы речной отрасли в 2019 году;

Затяжное открытие навигации и недостаток финансирования на ремонты шлюзов;

Госрегулирование ведения бизнеса и стимулирования грузопотока на реке;

Судоремонт и судостроение в Украине.

К участию приглашаются члены Ассоциации «Реки Украины», представители правительственных структур, бизнеса, речной отрасли и СМИ.

О своем желании принять участие в мероприятии просим сообщить по телефону: (050) 387 44 23; или письмом по электронному адресу riversukraine@gmail.com.

Организаторы сообщат вам технические детали подключения к Круглому столу.