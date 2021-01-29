Программа SLIM-уикенд базируется на медицинской составляющей.

Лесной СПА-курорт Grand Admiral Resort & SPA анонсировал новую программу, о которой мечтали все, кто долго и упорно стремится к стройному и подтянутому телу. СПА-доктор сообщил, что более эффективного метода еще не изобрели.

Результаты обеспечены двумя революционными технологиями:

ультразвуковая липосакция UltraShape, чтобы «проблемные» зоны растаяли, будто их не было

Аппарат Vela Shape для устранения дряблости и неровностей кожи

Программа SLIM-уикенд базируется на медицинской составляющей и включает в себя:

Биоимпедансометрию (определение состава тела)

Бесконтактный анализ крови по 131 показателю

Консультацию доктора

Ультразвуковая липосакцию UltraShape

Vela Shape. устранение дряблости и неровностей кожи

Прессотерапию (активный лимфодренаж)

В/В инфузию Детокс

Фитнес-занятия: аквааэробика, скандинавская ходьба, йога, тренажерный зал

Прогулки по сосновому лесу

Проживание в SPA-отеле

Питание по меню Slim

Дренажные напитки, воду Fiuggi, биологически активные добавки

Стоимость пакета: 20400 грн.*

Стоимость пакета может меняться, если в ходе процедуры UltraShape было использовано больше импульсов, из расчета 10 грн/импульс.

На дополнительные процедуры скидка 10% на время пребывания в отеле.

Рекомендован курс из трех процедур UltraShape с частотой 1 раз в 2 недели

Подробнее про UltraShape

Коррекцию фигуры иногда называют «липоскульптурой» (lipos в переводе с греческого - жир), а некоторые методы аппаратной косметологии «безоперационной липосакцией».

Концепция UltraShape, разработанная пластическими хирургами и учеными Израиля для нужд медицины, основывается на инновационном использовании ультразвуковых волн для селективного разрушения жировых клеток без повреждения соседних тканей. Ультразвуковая кавитационная липосакция позволяет в кратчайшие сроки (2-6 недель) комфортно, без операции, без использования анестезии достичь совершенства контуров вашего тела в тех зонах, которые принято называть "проблемными" и зачастую некорректируемыми: на талии, бедрах, животе, убрать "галифе".

Ультразвуковая липосакция UltraShape уменьшает объем жировой ткани тех частей тела, которые не поддаются воздействию физических упражнений, диет, традиционным методам физиотерапии, при этом уменьшение объёмов заметно после первой же процедуры (около 2 см). После курса процедур уменьшение объёмов тела достигает 12 см, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. А главное - ультразвуковая липосакция позволяет удалить жировую ткань навсегда!

Принцип действия UltraShape состоит в разрушении жировых клеток при помощи ультразвука, в результате чего жировая эмульсия самостоятельно выводится печенью из организма в течение нескольких дней.

При ультразвуковой липосакции отсутствует вредное влияние на кожу, мышцы, нервные окончания и кровеносные сосуды.

Аппарат UltraShape использует научно подтвержденную ультразвуковую технологию для удаления жировых отложений.

Разрушение жира ультразвуком происходит без анестезии, так как процедура абсолютно безболезненна – во время манипуляции ощущается лишь приятное тепло и легкое покалывание.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется провести 3 процедуры с интервалом в несколько недель.

Преимущества методики:

Процедура не требует времени на реабилитацию

Безболезненность

Результат виден сразу

Гарантия длительного эффекта:разрушенные клетки не восстанавливаются

Отсутствие побочных косметических эффектов

Продолжительность процедуры - 70-90 минут

Возможность обработать разных участков тела: живот, бедра, голифе, колени

Гарантия эффективности и безопасности

VELASHAPE – еще один инновационный метод коррекции фигуры, который в паре с UltraShape дает потрясающие результаты!

Система позволяет выборочно воздействовать на участки дряблости и неровностей, то есть на то, что мы называем целлюлитом, подтягивать и уменьшать в объёме тело до 2-6 см! В результате кожа становится более плотной и гладкой, а контуры тела - более четкими.

В основе технологии вакуумно-роликовый массаж, инфракрасное тепло и радиочастотный лифтинг.

Grand Admiral Resort & SPA

ул. Варшавская, 116

Ирпень (15 км от Киева)

+380 (44) 393 33 57 (рецепция отеля)

+380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепция)

admiralclub.com.ua

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Автор: УНИАН