Х Фестиваль инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир" 12-14 августа состоится в КПИ.

Ежегодно на конкурс Sikorsky Challenge поступает около 200 инновационных стартап-проектов. Но в этом году юбилейный фестиваль отметился рекордным количеством заявок – 320 желающих принять участие. Из них экспертный совет отобрал в финал 130 стартап-проектов и научно-технических разработок в шести направлениях: оборона и безопасность; промышленный хайтек и космос; зеленая энергетика, водородная экономика, экология; биомедицинская инженерия и здоровье человека; аграрная инженерия; информационные технологии, цифровая страна, кибербезопасность.

В течение трех конкурсных дней международное жюри и инвесторы будут выбирать победителей, которые получат финансовую поддержку и реализацию.

На X фестивале "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир" значительное место будет отводиться теме оборонных разработок. Поэтому в первый день фестиваля, 12 августа, состоится Международный оборонный инвестиционный форум. На нем будут обсуждать стратегически важные проблемы и развитие оборонной промышленности Украины до 2030 года. Председательствовать на мероприятии будет вицепремьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Укроборонпром, Министерство цифровой трансформации и КПИ им. Игоря Сикорского.

Программа фестиваля

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Автор: Григорий Бондарь