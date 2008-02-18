На шахте ”Комсомолец Донбасса” под обвал попал горняк
14:54, 18 февраля 2008Разное
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Горноспасатели начали работы
В Донецкой области на шахте "Комсомолец Донбасса" в г. Кировское произошло обрушение.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, обрушение произошло в 13.20 в первой восточной лаве пласта Л6. Обрушением застигнут один человек. Его судьба пока неизвестна.
На шахту прибыли горноспасатели. Начаты аварийно-спасательные работы.
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