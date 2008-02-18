На шахте ”Комсомолец Донбасса” под обвал попал горняк

В Донецкой области на шахте "Комсомолец Донбасса" в г. Кировское произошло обрушение.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, обрушение произошло в 13.20 в первой восточной лаве пласта Л6. Обрушением застигнут один человек. Его судьба пока неизвестна.

На шахту прибыли горноспасатели. Начаты аварийно-спасательные работы.