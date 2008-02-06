5-го февраля 2008 года в своем международном центре во Влодропе, Голландия, умер Махариши Махеш Йоги, выдающийся знаток индийской ведической традиции, свыше 50 лет тому назад познакомивший мир с созданной им программой трансцедентальной медитации для духовного возрождения человечества и утверждения мира на Земле.

«Дело Махариши завершено. Он завершил то, что поставил за цель в 1957 году, – заложить фундамент для мирного мира. В настоящее время Махариши был принят в широко открытые объятия Небес», -- сказал Махараджа Адхирадж Раджараам, первый правитель Всемирной Страны Всемирного Мира, всемирной образовательной организации Махариши.

Три недели тому назад, 11-го января, Махариши публично объявил, что он «отойдет в тишину», и что «завершает свое служение». «Желаю всем мира, счастья, достатка и освобождения от страдания», -- провозгласил он.

Махариши передал управление своей организацией под руководство Махараджи Адхирадж Раджараама, всемирно-известного нейролога, и его 48-ми международных министров и радж (администраторов) – совместно с тысячами учителей Транцедентальной Медитации Махариши и директорами его движения во всем мире.

За пять десятилетий с того дня, когда Махариши впервые оставил Индию и начал свои десять всемирных путешествий, свыше 5 миллионов людей научились Трансцедентальний Медитации Махариши. Широкие достижения его программы являются засвидетельствованными более чем в 600 научных исследованиях, осуществленных в 250 независимых университетах и научно-исследовательских институтах 33-х стран, и опубликованные в известных и передовых научных журналах. Например, государственный Национальный институт здоровья США выделил 24 миллиона долларов на исследование влияния Трансцедентальной Медитации Махариши для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения здоровья и поддержки оптимальной деятельности мозга.

Наука отметила общественные достижения, полученные благодаря программе Трансцедентальной Медитации Махариши.

«Махариши положил начало практике групповой медитации и вдохновил к изучению ее влияния на общество. Это привело к фундаментальному открытию полевой природы сознания и открытия того, что питательное единство этого поля в коллективной медитации эффективно предотвращает преступность и снимает социальное напряжение, включая заострения на религиозной, политической или этнической основе, которые приводят к насилию и социальным конфликтам», - отметил доктор Джон Хегелин, всемирно известный научный специалист в области квантовой физики и исполнительный директор Международного центра Непреодолимой защиты.

Махариши учредил тысячи успешных учебных заведений: школ, колледжей, университетов, а также медицинских центров и центров здоровья по всему свету. Махариши также написал целый ряд глубоких трудов по ведическому подходу к образованию, здоровью, управлению и обороне, а также высоко оцененные комментарии к Бхагават Гите. Существует огромный сборник видеозаписей с 30000 часов лекций Махариши, которые демонстрируются на курсах и конференциях и транслируются спутниковой сетью Махариши и Интернет-сетью.

Для увековечения достижений Махариши лидеры всемирного движения решили соорудить в 48-ми крупнейших странах величественные, изложенные из мрамора двенадцатиэтажные «Башни Непреодолимости Махариши». В каждой башне будут размещены школа или университет, где учеников будут учить ведическим знаниям. В будущем планируется сооружение Башен Непреодолимости Махариши во всех 192-х странах мира.

В своем прощальном обращении 11 января Махариши известил об основании Фонда Брахмананди Сарасвати, названного в честь его учителя Гуру Дева. Фонд призван постоянно поддерживать группы свыше 30000 ведических миротворцев в Индии.