Три человека погибли во врезавшейся в дерево Ауди-100

В селе Верчаны Стрыйского района Львовской области на автодороге «Стрый-Дашава» водитель легкового автомобиля "Ауди-100" не справился с управлением автомобиля, выехал на обочину дороги и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и три пострадали и в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную районную больницу города Стрый.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 10 и травмированы 107 человек.