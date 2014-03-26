В лавре состоялось заседание Комиссии УПЦ МП для диалога с православными церквями

Как сообщает официальный сайт УПЦ МП, во время встречи архиепископ Митрофан сообщил о решении Священного Синода УПЦ от 24 февраля 2014 года о создании указанной Комиссии и о предыдущем опыте общения с представителями УПЦ КП и УАПЦ. Члены комиссии рассмотрели «Обращение Архиерейского Собора УПЦ КП» от 11 марта 2014 года и обменялись мнениями по поводу возможного формата будущего диалога с УПЦ КП и УАПЦ.

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Участники встречи единогласно подтвердили, что целью диалога должно стать преодоление церковных разделений в Украине. Члены комиссии констатировали, что в своей работе руководствуются позицией Священного Синода УПЦ МП, высказанной в Обращении от 24 февраля 2014 года: диалог с УПЦ КП и УАПЦ должен строиться исключительно на принципах православного канонического права и проводиться без какого-либо вмешательства со стороны политических сил.

Члены комиссии признали необходимым изучение опыта преодоления церковных расколов в других Поместных Православных Церквах с целью его учета в деле уврачевания церковных разделений в Украине. Было особо подчеркнуто, что ведение диалога предусматривает прекращение вражды и религиозного противостояния. Любые конфликты между общинами УПЦ МП, с одной стороны, и общинами УПЦ КП и УАПЦ, с другой стороны, должны решаться исключительно мирным путем.

Члены комиссии выразили готовность рассматривать все конфликтные вопросы, возникающие на местах, и способствовать их конструктивному решению. Было особо отмечено, что в диалоге является недопустимым язык ультиматумов. Все стороны диалога должны искать точки соприкосновения ради достижения поставленной цели.

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Справка УНИАН. Комиссия для диалога с представителями УПЦ КП и УАПЦ была создана решением Священного Синода УПЦ МП от 24 февраля 2014 года (Журнал № 4). В состав комиссии входят: архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ МП - Председатель; архиепископ Каменец-Подольский и Городокский Феодор; пископ Львовский и Галицкий Филарет, председатель Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений; протоиерей Николай Данилевич, секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ; В.Бурега, проректор по научно-богословской работе КДАИС.