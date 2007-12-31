В проекте Love-2008 на центральной площади Венеции примут участие 60 тысяч человек

Венеция отметит наступление 2008 года поцелуем нескольких тысяч собравшихся на центральной площади Сан-Марко.

Как сообщает NEWSru, по словам одной из организаторов акции "Love 2008" Сильвии НАПОЛИТАНО, "идея провести эту акцию родилась не так давно из стремления вернуть в Венецию дух праздника и желание развлекаться. А поцелуй - это очень простая вещь, но, в то же время, прекрасная".

По мнению С.НАПОЛИТАНО, в проекте "Love 2008" на центральной площади Венеции примут участие до 60 тысяч человек. Организаторы мероприятия считают, что "коллективный поцелуй" станет символом мира и всеобщей любви. Муниципалитет города поддерживает проведение акции.

На площади Сан-Марко в праздничный вечер поцелуй тысяч людей будет сопровождаться красочным шоу, которое поставит хореограф Дугом ДЖЕКОМ. Именно он являлся постановщиком церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Турине (2006), Афинах (2004), Солт-Лэйк-Сити (2002), Сиднее (2000), Атланте (1996) и Барселоне (1992).