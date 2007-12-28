Daewoo столкнулся с маршруткой: среди погибших - восьмилетний ребенок
11:32, 28 декабря 2007Разное
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ДТП в Каменец-Подольском
В Каменец-Подольском при столкновении легкового автомобиля „Daewoo” с маршрутным такси погибли 2 человека и 4 травмированы.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, среди погибших - 8-летний ребенок, четверо травмированных пассажиров микроавтобуса госпитализированы в городскую больницу.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 204 ДТП, в которых погибли 34 и травмированы 261 человек.
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