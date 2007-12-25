Столкнулись двое «Жигулей», «Опель» и автобус: три человека погибли (фото)

Вчера в 21 час 30 минут в Харькове на пр. Тракторостроителей столкнулись три легковых автомобиля (два "Жигули" и "Опель") и автобус "ПАЗ", в котором находилось десять пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за несоблюдения водителями безопасной дистанции во время движения.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля "ВАЗ-2109" от полученных травм умерли на месте аварии, а водитель и пассажир автобуса "ПАЗ", водитель и трое пассажиров автомобиля "ВАЗ-21093" получили телесные повреждения и были госпитализированы в 4-ю городскую больницу.

Фото ГАИ