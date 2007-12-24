Объединятся ли Тимошенко с Януковичем ради окончательного противостояния?

Мнение с форума Сомнительная с точки зрения легитимности ее избрания Верховная Рада шестого созыва еще более сомнительна с точки зрения ее качественного пропорционально-партийного наполнения. Игнорирование мнения более чем половины избирателей привело к тому, что представительская ветвь власти страны олицетворена десятком лиц, которые и стремятся решать ее судьбу, оставляя остальным скромную роль статистов. Неустойчивое преимущество в неустойчивые три голоса так и вовсе делает постоянно «здоровыми» и «невыездными» депутатов от коалиционного большинства.

Поняв, насколько голос каждого из них важен для принятия судьбоносных и не совсем решений, депутаты от большинства будут пытаться диктовать свои требования для удовлетворения собственных интересов и будут торговаться за свою частицу в общегосударственном пироге. Если в БЮТ такие посягательства еще как-то сдерживаются тем, что за места в списке не очень много чего обещалось, а тем более никто и то немногое в ближайшем будущем не собирался выполнять, потому что не за горами президентская кампания, – то у нунсовских соратников из коалиции все трещит по швам, все тянут в разные стороны, начиная от Єханурова и заканчивая Тарасюком и Плющем, которые хорошо понимают, куда ветер дует. Именно эта нунсовская часть коалиции является наиболее неустойчивой...

Задерживаться на премьерской должности Юлии Тимошенко очень опасно – через весьма неустойчивую и слабую – даже сравнительно с прошлой – кабминовской командой. Правительство Тимошенко именно так и создавалось – 50/50 – для того, чтобы разделить ответственность и в случае провала в сферах, за которые отвечают министры-нунсовцы, перевести 100% этой ответственности на них. А себе оставить лавры за выплату хотя бы части задолженных сбережений населению и громко разоблачить по традиции кражи предшественников и изменников-социалистов в правительстве Януковича...

Буря событий будет нарастать – ради удержания внимания к двум основным претендентам на главную должность в государстве и повышения их рейтинга. Желание Тимошенко и Януковича опередить друг друга приведет к вхождению в клинч, из которого выйти будет почти невозможно. Сегодня действующий Президент смягчает это давление, но уже завтра его попытки остаться Президентом будут раздражать обоих его конкурентов, и они негласно объединятся ради выдавливания третьего лишнего... Вот тогда общее голосование и более чем 300 голосов сделают свое дело...

Почти одинаковые стартовые возможности двух конкурентов и напряжение, которое создастся между ними, определят последующее развитие политических событий. Поняв, что ни один из них не имеет преимущества, возможно, им придется искать третью, компромиссную фигуру, которая на короткое время даст возможность отдохнуть в этом безумном противостоянии. Это может быть кто-то из известных или и малоизвестных широкой общественности политиков – но главное, чтобы он не успел закрепиться на своих позициях, пока основные претенденты будут отдыхать. Страна трех просто не выдерживает...

Староста, из форума