Кровельный миллиардер погиб при обрушении крыши

Глава крупнейшей в США компании по производству кровельных материалов - Кен Хендрикс (Ken Hendricks) - погиб, упав с крыши своего строящегося дома, сообщает Лента.русо ссылкой на CNN.

По словам родственников погибшего, 66-летний Кен Хендрикс в четверг вечером осматривал крышу своего строящегося особняка в городе Рок (Rock), штат Висконсин. По неустановленным пока причинам, перекрытия здания обрушились, и Хендрикс упал с большой высоты. С тяжелыми травмами головы он был доставлен в больницу, где скончался не приходя в сознание в пятницу.

Кен Хендрикс был основателем и бессменным руководителем компании ABC Supply - крупнейшего поставщика кровельных материалов на американском рынке с оборотом в 3 миллиарда долларов. В списке самых богатых людей США, опубликованном в сентябре 2007 года журналом The Forbes, Хендрикс занимал 91-е место с личным состоянием в 3,5 миллиарда долларов.