Российский миллиардер объявил бойкот Франции

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров намерен требовать от французского правительства извинений за скандал в Куршевеле. Напомним, что отдыхающий олигарх вместе с товарищами и очаровательными девушками был задержан на горнолыжном курорте в январе этого года. Власти Франции даже сообщили, что облава на русских прошла в рамках борьбы с международной элитной проституцией. Однако все задержанные вскоре были выпущены на свободу без предъявления каких-либо обвинений.

По мнению Михаила Прохорова, каждый имеет право на ошибку. Но за неправильные ходы положено извиняться, а вот как раз этого-то он и не дождался, несмотря на то, что прошел уже почти год. По истечении срока в один год он намерен потребовать закрытия дела, в котором следователи, по его мнению, не продвинулись ни на миллиметр. А уж если они откажутся, будет подавать апелляцию. А чтобы французским властям стало окончательно ясно, что Прохоров не шутит, тот обещает, что ни он, ни его друзья не появятся во Франции до тех пор, пока не будут принесены извинения. Реакции с французской стороны пока не последовало. Однако, судя по всему, «страшная угроза» Михаила Прохорова никак не отразится на туриндустрии Франции: места в том же Куршевеле раскуплены на пару месяцев вперед. Причем преимущественно русскими...

Комсомольская правда