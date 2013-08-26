В поисках ассоциативного ряда

Украинская политическая элита достигла негласного консенсуса о необходимости поиска модели интеграции. Даже крупнейшее государство континента с напоминающим сломанный зонтик в части раскрытости потенциалом не может оставаться наедине со своими проблемами. Грядущая осень станет периодом поиска наиболее убедительного ассоциативного ряда, реализация которого позволит нашей стране усилить собственные позиции на континенте.

Хорошо известно, что официально Украина к внеблоковому статусу в 2010 году прибавила намерения стать членом Европейского Союза в перспективе, которую никто не возьмется назвать краткосрочной. Будущая интеграция не была темой президентской кампании 2010 года, но шаги по ее осуществлению могут обеспечить гандикап на выборах президента в 2015 году. События последних недель свидетельствуют, что Соглашение об ассоциации с ЕС имеет шансы быть подписанным на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Заметное оживление заклятых друзей Украины из России – объективное тому подтверждение.

В хорошем смысле удивляют и украинские оппозиционеры, без привычной категоричности, но достаточно внятно задекларировавшие готовность принимать необходимые законы после возобновления работы Верховной Рады, где по формальным признакам есть более двух третей парламентариев, поддерживающих евроинтеграцию. Но радоваться раньше времени не стоит. Как показывают процессы внутри партии власти, далеко не все «регионалы» считают необходимым подписание Соглашения об ассоциации, предпочитая держать равнение на Таможенный союз. Эта внешнеполитическая шизофрения внутри крупнейшей политической силы может привести к серьезным последствиям

Для Виктора Януковича результативный ноябрьский визит в столицу Литвы – отнюдь не получение индульгенции от Европейского Союза. Скорее, подписание Соглашения об ассоциации открывает больше возможностей для евро-политиков вмешиваться в ситуацию в Украине. Но действующий глава государства рассчитывает снять политические сливки со своего шага, и обозначенная оппозицией готовность к сотрудничеству дает ему надежду на успешную реализацию своих планов. Политика – искусство возможного, и об этом не стоит забывать ни представителям власти, ни их оппонентам. Последним не стоит быть наивными. Им придется убедиться на собственных рейтингах, что реализация европейского выбора Украины таит немало подводных камней.

Согласно данным опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом «Демократические инициативы», 41% респондентов выступают за сближение с ЕС, тогда как видят благоприятные для Украины перспективы с Таможенным союзом 31% опрошенных. Ситуация тем удивительнее, что две трети граждан нашей страны не располагают заграничными паспортами, то есть видели реалии ЕС по телевизору или знают о них из рассказов родных и близких. Евросоюз только планирует развернуть агитационную кампанию в Украине, хотя российские СМИ и солидарные с ними украинские об «ужасах ЕС» вещают уже продолжительный период времени.

Официальными оппонентами евроинтеграции являются Коммунистическая партия и движение «Украинский выбор». Правда, как уже упомянуто выше, обе организации иногда получают весомую поддержку от представителей Партии регионов, да и некоторые активисты «Свободы» выступают против сближения Украины и ЕС. И если первые чувствуют поддержку России-матушки, то вторые, по всей видимости, реализуют партийную Программу защиты украинцев. Петр Симоненко намерен использовать протолкнутый «регионалами» закон «О всеукраинском референдуме», чтобы выяснить у граждан, куда они хотят идти – в ЕС или ТС. Впрочем, двадцатилетняя политическая практика украинских коммунистов заставляет усомниться в том, что они доведут начатое до конца, слишком уж соратники Симоненко привыкли быть на подтанцовке у власти.

Возвращаясь к ассоциативному ряду, стоит заметить, что он имеет определяющее значение в агитации украинцев за выбор модели интеграции. Адепты Таможенного союза легко оперируют цифрами будущей выгоды Украины в миллиарды долларов, тогда как сторонники евроинтеграции такими аргументами похвастаться не могут. Там важнее принципы, да и качество жизни европейцев вряд ли может сравниться с бытием «таможенников». При этом контрпропаганда против вступления Украины в Таможенный союз представителями ЕС не ведется, тогда как оппоненты евроинтеграции пугают доверчивых украинцев тем, что после подписания Соглашения об ассоциации гей-парады будут проходить у них буквально на дому.

Украинским политикам необходимо определить ассоциативный ряд, понятный большинству сограждан, чтобы убедить их в адекватности евроинтеграции потребностям страны. И это не только достаток, но и перспектива развития для каждого, соединение сохранения идентичности и новой мобильности, не только субсидии (в будущем) из бюджета ЕС, но и наведение дисциплины в сфере государственных финансов. Европейская интеграция способна сделать украинских политиков более ответственными, вынудить их научиться отстаивать национальные интересы, а не идти на попятную при первой же угрозе. Политическое решение, которое осенью примут президент и парламент Украины, будет далеко не окончательным для страны. Путь от Соглашения об ассоциации до вступления в ЕС может оказаться долгим и трудным, зато в Таможенный союз можно вступить легко и просто. Даже удачное для сторонников евроинтеграции развитие событий приведет к всплеску евроскепсиса на украинской земле. Тогда то отечественным политикам, говорящим о приверженности европейским ценностям, и предстоит сдать экзамен на статус государственных деятелей, показать, на что они способны ради своей страны.

Евгений Магда