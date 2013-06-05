ГАИ призвала водителей вспомнить о тормозах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, начался сезон летних отпусков и на автодорогах Украины значительно возросла концентрация транспорта. Пытаясь как можно быстрее добраться до места назначения, водители нарушают скоростной режим, правила маневрирования, обгона, проводят за рулем по 10-12 часов без перерыва на отдых, что нередко приводит к ДТП.

По статистике, превышение безопасной скорости движения остается основной причиной ДТП. За пять месяцев 2013 года таких ДТП произошло уже 2677 (почти 26,1% от всех ДТП с пострадавшими).

В соответствии с п. 12.1 Правил дорожного движения, водитель должен «во время выбора в установленных границах безопасной скорости движения учитывать дорожную обстановку… и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им». Правилами дорожного движения Украины регламентирована скорость 60 км/час, с которой водители транспортных средств могут двигаться в населенных пунктах. Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, которые проходят через населенные пункты, обозначенные знаком 5.47, разрешается движение со скоростью:

автобусам (микроавтобусам), которые осуществляют перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам - не более 80 км/час;

транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, - не более 70 км/час;

грузовым автомобилям, которые перевозят людей в кузове, - не более 60 км/час;

автобусам (за исключением микроавтобусов) - не более 90 км/час и тому подобное.