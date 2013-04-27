Инкассаторский автомобиль попал в аварию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, авария произошла 25 апреля на автодороге Киев – Харьков – Должанский перед въездом в Чугуев.

Инкассаторский автомобиль «ВАЗ–21093-20», в котором перевозились средства одного из предприятий области, по неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся.

За рулем машины находился 28-летний сержант милиции, кроме него в салоне находился 36-летний прапорщик. В результате ДТП водитель повредил шейный отдел позвоночника, кроме того, у обоих мужчин диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Они доставлены в Чугуевскую районную больницу.

Охрану материальных ценностей и огнестрельного оружия, которое имели при себе пострадавшие, обеспечил другой наряд ГСО.

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Чугуевская межрайонная прокуратура начала расследование обстоятельств ДТП.