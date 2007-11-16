Крещатик перекроют с 21.00 пятницы до 7.00 понедельника

С 21 часа пятницы, 16 ноября, до 7 часов утра 19 ноября будет перекрыто движение транспорта на Крещатике - от Майдана Незалежности до Бессарабской площади.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации от 15 ноября, изданном с целью обеспечения проведения праздничных мероприятий в столице по случаю Дня студента.

Согласно утвержденному плану проведения мероприятий, посвященных Дню студента, массовое празднование состоится завтра, 17 ноября, с 18.00 до 22.00 на Бессарабский площади, где будет проведена культурно-художественная акция с концертной программой. Кроме этого, на ул. Крещатик 17 и 18 ноября также будут проводиться другие развлекательные мероприятия по случаю Дня молодежи. На центральной улице будут функционировать многочисленные торговые палатки спонсоров акции.

Среди запланированных мероприятий также: студенческий бал в Колонном зале КГГА; Форум молодежи Киева в Национальном университете им. Т.Г.Шевченко; встреча Киевского городского председателя со студенческой молодежью.

В распоряжении отмечается, что КП "Киевдорсервис" обеспечит в эти выходные бесплатную парковку транспортных средств, задействованных в подготовке и проведенные акции, на автостоянках возле Бессарабской площади.

Финансирование расходов на проведение мероприятий будет осуществлено в пределах общих ассигнований Главного управления по делам семьи и молодежи на 2007 г., и за средства предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (спонсоров акции).