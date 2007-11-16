США депортируют 88-летнего украинского коллаборациониста (фото)

88-летний украинский коллаборационист, эмигрировавший в США в 1949 году и скрывший свое участие в уничтожении тысяч польских евреев, лишен американского гражданства и будет депортирован на Украину, передает France Presse.

Осип Фирищак (Osyp Firishchak) вступил в ряды полиции, созданной немцами на оккупированных территориях, 25 октября 1941 года. Он загонял львовских евреев в гетто и расстреливал стариков и больных в лесах, а также участвовал в поиске беглецов и отправке обитателей гетто в концлагеря.

Через пять лет после эмиграции Фирищак получил гражданство США. Лишь несколько десятилетий спустя его вычислило спецподразделение американского министерства юстиции, в общей сложности обнаружившее 107 нацистов и коллаборационистов, которые проживали на территории страны.

В 2005 году суд признал показания обвиняемого, отрицавшего свое участие в деятельности оккупантов, "абсолютно не заслуживающими доверия" и приговорил его к лишению гражданства и депортации. Фирищак подал апелляцию, однако в четверг чикагский иммиграционный судья оставил в силе предыдущее решение.

Если до 10 декабря Осип Фирищак не обратится в высшую инстанцию, его депортируют на Украину. В случае отказа украинских властей коллаборационист будет отправлен в Германию, Польшу или любую другую страну, которая на это согласится.

Лента.ру