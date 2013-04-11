Поезд раздавил пьяного, спавшего на рельсах
02:09, 11 апреля 2013Разное
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В машине скорой помощи скончался 73-летний пенсионер, который был смертельно травмирован дизельным поездом "Попасная - Сватово".
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, мужчина получил травму, когда в состоянии алкогольного опьянения спал на железнодорожной колее.
Данный факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
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