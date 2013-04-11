Поезд раздавил пьяного, спавшего на рельсах

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, мужчина получил травму, когда в состоянии алкогольного опьянения спал на железнодорожной колее.

Данный факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).