Поезд раздавил пьяного, спавшего на рельсах

02:09, 11 апреля 2013
Разное
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В машине скорой помощи скончался 73-летний пенсионер, который был смертельно травмирован дизельным поездом "Попасная - Сватово".

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, мужчина получил травму, когда в состоянии алкогольного опьянения спал на железнодорожной колее.

Данный факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

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