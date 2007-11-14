Впервые в СНГ угнан автомобиль Maybach 57 стоимостью $530 тысяч (фото)

Вчера стало известно о первом в СНГ угоне автомобиля представительского класса Maybach 57. Машину, приобретенную за $530 тыс. российским продюсером компании "Мегастар" Виктором Марковым, грабители отняли у его водителя. Сотрудники угрозыска считают, что лимузин попытаются вывезти в Казахстан или в Украину для последующей перепродажи, пишет Коммерсантъ-Украина.

Как рассказали изданию в УВД Центрального округа Москвы, лимузин был похищен от столичного кафе "Де Марко". Туда около десяти часов вечера 58-летний Виктор Марков заехал на деловую встречу. Дождавшись, когда продюсер зайдет внутрь кафе, неизвестные подошли к водителю Чемесову, оглушили его и вывезли за пределы города.

Виктор Марков – супруг популярной в 90-х годах певицы Татьяны Марковой. В 80-е годы являлся продюсером поп-группы "Альфа", прославившейся хитом на стихи Сергея Есенина "Я московский озорной гуляка". В 1999 году стал акционером звукозаписывающей компании "ЗеКо Рекордс" и одним из учредителей ООО "Продюсерский центр ЗеКо Виктора Маркова", а также продюсером компании "Мегастар".

Розыск Мaybach по горячим следам результатов не дал. Как объяснил Ъ сын господина Маркова, продюсер поп-певицы Леры Массквы Игорь, штатная сигнализация, которая была установлена в Мaybach, защищает лишь от проникновения в салон и принудительной буксировки. Но подобная защита бесполезна, если преступники находятся в самой машине. Не помогла милиционерам и спутниковая система поиска, которой был оборудован Мaybach: либо преступники отключили ее, либо загнали лимузин в металлический контейнер или бетонный гараж, через стенки которого плохо проходит сигнал установленного в машине радиомаячка. Допрос пострадавшего водителя тоже мало чем помог оперативникам – нападавших он описал как "уроженцев Кавказа".

Автомобиль продюсера Маркова стал первым Мaybach, угнанным на территории СНГ. В милиции считают, что его угнали под заказ из-за границы и переправят, к примеру, в Казахстан или на Украину, граница с которыми у России практически открыта. Там после перепродажи у нее появится добросовестный покупатель, забрать у которого автомобиль будет практически невозможно. Застрахован автомобиль был не на полную стоимость, а примерно на $300 тыс. При этом продюсер не особенно расстраивается по поводу пропажи: "Главное, что все остались живы, а машина – это лишь кусок железа".