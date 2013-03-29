Подводный охотник погиб под слоем льда в Днепре

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, двое дайверов на Днепре организовали ночную подводную охоту на толстолобика. Мужчины в поисках рыбы по очереди погружались под воду. Во время очередного погружения, один из дайверов не заметил, как очутился под толстым слоем льда. Из-за долгого отсутствия мужчины на поверхности его приятель забил тревогу. После нескольких неудачных попыток отыскать товарища под водой, мужчина позвонил по телефону спасателям.

Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи специального оборудования организовали поисковую операцию. Во время обследования водной территории водолазы нашли тело 33-летнего дайвера без признаков жизни и подняли его на поверхность.