«Свобода» провела пикет у одесского облавтодора

Как передает корреспондент УНИАН, около 40 человек провели пикет с партийными флагами «Свободы». Они также держали большой транспарант «За такі дорогі – ламають ноги!».

Как пояснили УНИАН в пресс-службе организации, пикетчики требовали привести в надлежащее состояние автомобильные дороги государственного значения в регионе, поскольку их нынешнее состояние несет прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Участники пикета пытались передать начальнику Службы Вадиму Гордиевскому соответствующее обращение депутата Верховной Рады Павла Кириленко, но их не пустила охрана.

«С «боями» помощнику народного депутата П.Кириленко председателю Одесской облорганизации ВО «Свобода» Андрею Малясу удалось пройти в кабинет В.Гордиевского. Свободовцы передали ему депутатское обращение с требованием предоставить информацию о сумме бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 годах на ремонт, строительство и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог государственного значения в Одесской области, об использовании указанных средств на указанные цели, а также о мерах, принимаемых для приведения автомобильных дорог в области в надлежащее состояние», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе, в частности, отмечают автодорогу государственного значения Т 1611 Балта - Кодыма, содействия в ремонте которой жители райцентров Балта и Кодыма просили у П. Кириленко. Нынешнее состояние данной дороги по существу лишает местных жителей возможности нормального передвижения.

Как утверждают в пресс-службе, В. Гордиевский пообещал провести на Т 1611 Балта-Кодыма хотя бы ямочный ремонт.