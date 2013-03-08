Украинские автоперевозчики исчерпали свои квоты в России, Венгрии, Турции и Казахстане

Как сообщается на сайте Укртрансинспекции, в частности, исчерпана квота разрешений России на первый квартал и годовая квота разрешений Венгрии, Турции и Казахстана.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.