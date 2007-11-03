ДТП в Донецкой области: три человека погибли

Сегодня в два часа ночи в г. Константиновка Донецкой области водитель автомобиля "BMW-324", двигаясь в направлении г. Дружковка, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте аварии, а еще одна пассажирка получила телесные повреждения и госпитализирована.

Водитель автомобиля получил удостоверение водителя в августе 2007 года.