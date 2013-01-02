В Ривненской области в двух ДТП погибли четыре человека

Как сообщает УСО МВД Украины, на трассе Киев-Ковель, вблизи г. Сарны в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Как выяснилось, водитель автомобиля «БМВ» съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

Транспортное средство двигалось из Киева в направлении Сарн. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП водитель иномарки и его пассажирка, 41–летняя жительница пгт Рокитное, погибли на месте происшествия.

По теме: В Крыму столкнулись две легковушки: травмированы 6 человек

Также сегодня два человека погибли в результате ДТП на трассе Киев-Чоп. Установлено, что водитель автомобиля ”Санг Йонг” не справился с управлением и ударился об отбойник, после чего автомобиль перевернулся. В транспортном средстве находились трое пассажиров и водитель.

В результате ДТП женщина и 14-летний подросток погибли на месте происшествия. 10-летний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в травматологическое отделение Дубенской центральной районной больницы. При этом водитель джипа не пострадал.

Спасатели с помощью специального оборудования достали погибших, пострадавшего и водителя из разбитого автомобиля.

Причину обоих ДТП устанавливают работники Государственной автомобильной инспекции.