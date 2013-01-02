В Крыму столкнулись две легковушки: травмированы 6 человек
15:10, 02 января 2013Разное
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В Крыму шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей.
В ДТП пострадали шестеро
Как сообщила пресс-служба управления ГАИ в Крыму, ДТП произошло вечером 1 января в районе Судака.
По данным ведомства, ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду».
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водители легковушек, трое пассажиров ВАЗа и пассажирка «Мазды» - жители Кировского района полуострова и Судака.
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