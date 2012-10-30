Реконструкция Почтовой площади подорожала на 80 миллионов

Текст распоряжения обнародован на правительственном портале.

В целом Кабмин перераспределил 82,02 млн грн с программы обслуживания государственного долга на программу «государственные капитальные расходы, которые распределяются Кабинетом министров».

В частности, правительство распорядилось направить Минрегиону 4 млн грн на завершение строительства жилого дома в Житомире по ул. Щорса, 155.

Документом предусматривается выделение дополнительных 5 млн грн Киевской облгосадминистрации на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за строительство спортивного блока в комплексе с зданиями общеобразовательной школы №2 по ул. Шевченко,14 в Буче (Киевская обл.).

Кроме того, Луганской облгосадминистрации правительство выделило 25 млн грн для строительства многоквартирного жилого дома в Луганске.

Как сообщал УНИАН, корпорации «Альтис-Холдинг» в августе 2012 года выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве и стала генеральным подрядчиком. По ее оценкам, стоимость реконструкции Почтовой площади в Киеве составляет 403,6 млн грн. Работы по реконструкции Почтовой площади планируется завершить в мае 2013 года.