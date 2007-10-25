Щёлоков был ”реформатором по духу и поднял престиж советской милиции”

В городе Алмазное Луганской области открыли Дом-музей бывшего министра внутренних дел Советского Союза, генерала Николая Щёлокова.

Реставрационные работы в доме №8 по улице Барнаульской, где Н.Щёлоков жил со своими родителями до 19 лет, длились на протяжении месяца. Экспонаты для экспозиции предоставили областной музей МВД и местные краеведы. Самый ценный экспонат музея – генеральский китель с орденскими планками, который передал музею сын Н.Щёлокова. Как отметил во время открытия музея, начальника УМВД Украины в Луганской области Анатолий НАУМЕНКО, Н.Щёлоков был реформатором по духу и ему удалось поднять престиж советской милиции.

Справка УНИАН. Родился Н.Щёлоков в 1911 году в семье металлурга. Рабочий путь начинал на шахте имени Ильича в Кадеевке (в настоящее время Стаханов). Советско-партийную карьеру начал в Днепропетровске с 1938 года. Был участником Великой Отечественной войны, после войны занимал должности заместителя министра промышленности УССР, работал в аппарате ЦК КПУ. С 1952 по 1966 годы занимал руководящие должности в Молдавской ССР. С 1966 по 1982 год – министра внутренних дел Советского Союза. Сразу после смерти Леонида Брежнева в декабре в 1982 года Н.Щёлоков был освобожден от должности министра в связи с расследованиями по поводу коррупции. После того, как его лишили всех званий и исключили из партии, 13 декабря 1984 года он покончил жизнь самоубийством.