На Днепре спасли провалившегося под лёд рыбака

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, днем в диспетчерскую службу управления МЧС от рыбаков поступило сообщение о том, что на Днепре в районе станции Панское возле Черкасс, под лед провалился мужчина.

На место происшествия немедленно была направлена оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.

С помощью катера на воздушной подушке «Пегас», спасатели начали обследовать акваторию реки. Уже через несколько минут поиска в 500 метрах от берега удалось заметить мужчину, который из последних сил держался за тонкий лед. Потерпевший срочно был доставлен на берег, где его уже ожидали врачи. После спасения 45-летний местный житель с диагнозом общее переохлаждение тела и обмораживание I-II степени был госпитализирован в 1-ю городскую больницу.

Спасатели области призывают любителей рыбалки в течение следующих трех дней воздержаться от выхода на первый лед, поскольку несмотря на сильные морозы, для установления крепкого и надежного ледового покрова нужно некоторое время.