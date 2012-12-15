36-летний мужчина взорвался, мастеря фейерверк на Новый год

Как сообщили в Главном управлении МВД Украины в Харьковской области, днем поступила информация о взрыве в одной из квартир в жилом доме по улице Дружбы Народов.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Киевского райуправления милиции. Правоохранители установили, что в квартире, где произошел взрыв, проживают пожилая женщина и ее 36-летний внук.

По предварительной информации, мужчина пытался сделать самодельный фейерверк, однако по неизвестным причинам произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна владельцев квартиры и их соседей.

В результате взрыва пострадал 36-летний мужчина, его с телесными повреждениями доставили в больницу. Женщина, которая в момент взрыва также находилась в квартире, не пострадала.

В настоящее время работники милиции проводит дальнейшую проверку.