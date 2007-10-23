Предлагаю переименовать Говерлу на Пик шовинизма

Реплика Российские бритоголовые дети поигрались в войнушку на украинской Говерле и переименовали ее на Пик Сталина. Напугали. Открыли на поприщах прежнего СССР еще один пик коммунизма. Пик Шовинизма. Поигрались дети.

Украинская служба безопасности уже будто установила их лица. А милиция возбудила уголовное дело. Конечно, ведь украинские законы предусматривают криминальную ответственность за осквернение и уничтожение государственных знаков. Только кто за это реально будет отвечать? Кто-то думает, что их посадят, как того требует Криминальный Кодекс? Или хотя бы дадут условно?

Стражи порядка, конечно, выполняют свой долг. Но и они сами понимают, что это больше для проформы. Гложат меня большие сомнения, что украинофобов будет наказано, как того требует украинский закон. Они и российского не очень боятся, судя по происхождению их организации – Евразийского союза молодежи. Многие – и очевидно не без основания – привязывает ее к Кремлю, который разными инструментами пытается напомнить Украине о ее прошлом и настоящем, которое пошло “неправильным" путем.

Их не накажут еще по нескольким причинам. За то, что российские граждане сделали в Украине, никто из российский властей их не будет задерживать и тем более передавать украинской стороне.

А еще Украина – не Россия. Помните заключение украинца, который живет в российской глубинке, - Тараса Зеленяка? Его назвали шовинистом за высказывания украинофилов в Интернете. И соответственно осудили.

У нас тоже не слишком проникаются такими вопросами – в 2001 году (рассказываю лишь о единственном случае, поскольку видела собственными глазами) никто ни из милицейских, ни из СБУушных чиновников не обратил внимание на то, как во время уничтожения милицией палаточного городка на Крещатике ребята в синей форме с погонами сломали древко, а затем потоптались по Государственному флагу Украины.

Никто об этом и не заикнулся.

Все, на что способны украинские чины, – запретить въезд в Украину подозреваемым, как это сделали с идеологами ЕСМ Дугиним и Зарифуллиним. И запретить любое движение этой организации в стране. Отправить ноту “до” российскому МИДу и молча ожидать, пока приедет следующая партия малолеток-шовинистов, уничтожит герб на здании Верховной Рады. И объявит ее нижней палатой Госдумы.

Пусть радуются?

Наталия Лущенко, г.Киев