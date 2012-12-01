Мошенник обманывал людей, обещая пригнать машину из-за границы

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник тернопольской районной милиции Руслан Балык, уже установлено, что мужчина обманул 5 людей.

«Это люди, которые уже обратились к нам с заявлениями. Не исключено, что количество жертв может быть больше», – отметил Р.Балык.

По его данным, мужчина, знакомясь с желающими приобрести автомобиль, брал на себя обязательство пригнать легковушку из-за границы за выгодную для покупателей сумму. Получив на покупку 17-20 тыс. долларов, свои обязательства мужчина не выполнял, средства тоже не возвращал. После того, как в милицию обратились первые потерпевшие, в отношении мужчины летом было возбуждено уголовное дело за мошенничество и избрана к нему мера пресечения – подписка о невыезде. Однако задержанный после этого сбежал за границу.

На этой неделе, как только он вернулся, его задержали. Мошеннику инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах) и ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.