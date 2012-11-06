А кто на спикера?

Не успел закончиться сериал под названием «Выборы без выбора», как начинается новый - «Удобный спикер». Не исключено, что этот сериал не будет столь длительным, как парламентские выборы, хотя и не уступит по накалу страстей и интриг.

Пока претендентов на место председателя новой Верховной Рады не так много. Это непосредственно нынешний обладатель спикерского кресла — Владимир Литвин, начальник публичного избирательного штаба ПР Сергей Тигипко и министр юстиции Александр Лавринович. Именно этих троих вовсю обсуждает тусовка. Давайте и мы по ним пройдемся.

Что касается Литвина, то здесь все понятно. Будет бороться до конца. Хотя накануне в его выступлении по радио прозвучали нотки смиренности по утрате поста «главного регламентного разводящего». Мол, в планах — работа только простым депутатом. То есть, большому скрипачу труба по барабану.

Но не нужно забывать: Владимир Михайлович тут может и лукавить. И он умеет это делать красиво. К примеру, Литвин до последнего отказывался признавать, что будет баллотироваться по мажоритарному округу, несмотря на то, что все давно об этом догадывались.

Так было и в 2002 году. В марте Литвин сказал: «меня не привлекает должность председателя Верховной Рады Украины, поскольку я не могу усидеть на одном месте… я занимал и занимаю довольно высокую должность и хожу только в один кабинет – кабинет Президента Украины». Но уже через пару месяцев он со второй попытки становится спикером. При чем, Литвин тогда проявил удивительную настойчивость и организаторские способности. Говорят, заполучить спикерство Михайловичу помогла донецкая группа в обмен обещание помочь трудоустроить Виктора Януковича премьер-министром.

Договор с обеих сторон был выполнен, что послужило основанием для крепкой дружбы между Михайловичем и Федоровичем.

Может, и на этот раз Литвин спокойно мог бы занять заветное место, да только «регионалам» надоело его упорство по «языковому» вопросу» в начале этого лета, когда он едва не сорвал возможность «развести всех, как котят». В конце концов, котят развести удалось, но спикер кровушки «региональной» попил и нервы помотал.

В ответ большинство пригрозило сместить языконенавистника. А чтоб показать, что угрозы – не ради красного словца, - напрягли Конституционный суд, который в фантастически рекордные сроки засвидетельствовал — Литвин вовсе «не корова священная». Для его смещения или избрания теперь не нужно конституционное большинство, тайные голосования, бюллетени. Достаточно, чтобы «пианисты» нажали на кнопочки и на табло высветилось 226 голосов.

Эта история на нынешней неделе имела продолжение — со второй попытки депутаты от Партии регионов и коммунисты узаконили разрешение Конституционного суда. Теперь дороги назад не будет – избираться спикер будет 226 голосами.

А раз так, то почему не избрать Тигипко? Кстати, не зря Сергей Леонидович, как в сказке, свое желание озвучил: мол не хочу быть депутатом столбовым, а хочу быть владыкой-спикером. Правда, чуть позже намекнул, что вовсе не против остаться и в правительстве.

И там, и там Сергей Леонидович — сгодится. Умение быть преданным — доказал. Своих не сдавать – научился. Яркий пример — принятие Налогового кодекса, вызвавшего острую критику со стороны предпринимателей. Хотя, к конечной редакции Тигипко, говорят, и не имел отношения, но стойко переносил все нападки. Молчал, как партизан на допросе.

В ходе избирательной кампании Сергей Леонидович «светил» лицом, хотя решения другие принимали. То есть, чем не спикер? И, главное, с ним президиум Верховной Рады под контролем, а «пианисты» играют под руководством дирижера Чечетова.

Правда, в этой ситуации лямку спикера и Лавринович может потянуть. Тем более, он юрист. И вице-спикером уже был. Значит, регламент знает.

Да и есть у Лавриновича одно отличие от Тигипко – нынешний министр юстиции лишен политических амбиций (во всяком случае, публично высказанных). А в свете предстоящих президентских выборов это ой как важно. И является существенным преимуществом для продвижения в парламентский президиум…