2012-й год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Украине

Об этом сообщил директор Центральной геофизической обсерватории Украины Александр Косовец, пишет «Комсомольская правда в Украине”.

Эксперт рассказал, что, не смотря на то, что по отдельности практически ни один месяц этого года не был экстремально жарким, суммарно 2012 год войдет в число трех самых теплых годов за весь период метеонаблюдений.

"Если бы не было февраля, который оказался на втором месте по холоду с 1929 года, то вполне возможно, что 2012-й получил бы и первенство, а так февраль испортил нам всю статистику", - отметил он.

Кроме того, ученый напомнил, что в этом году в Киеве было самое продолжительное лето с 1881 года.

"Собственно, я думаю, что оно и относительно более позднего времени является самым долгим. Нам говорят, что теплее всего было в период Киевской Руси, но инструментально это не подтверждено. А за погодой у нас начали наблюдать с 1881 года, но и до этого времени явно такого тепла не было. То есть, можно говорить, что прошедшее лето самое теплое за всю вторую половину второго и начало третьего тысячелетий", - заверил директор обсерватории.

Характеризуя нынешнюю теплую осень, А.Косовец заявил, что сейчас температура также выше нормы. По его словам, итоговая средняя температура октября превысит норму, но, скорее всего, не рекордно.

Подобное явления, как отметил ученый, полностью соответствуют общей тенденцией глобального потепления. "Раньше, хотя температура и поднималась, но не так явно, как сейчас", - подчеркнул он.