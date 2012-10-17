Милиция рассматривает версию покушения на депутата в ДТП возле Умани

Покушение на жизнь народного депутата - одна из версий, которую сейчас рассматривает милиция в расследовании ДТП под Уманью на Черкащине. У следствия нет никаких новых подробностей аварии, но все больше непонятных деталей, говорится в сюжете ТСН.

В ДТП никто серьезно не пострадал, но поскольку все случилось почти за две недели до выборов, событие автоматически приобрело политическую окраску. На трассе столкнулись два грузовика, один из которых отлетел на два автомобиля, которые использовал штаб народного депутата Антона Яценко. Микроавтобус избежал столкновения, а вот у припаркованного на обочине "Мерседеса" не было такого шанса.

"Если бы я был в машине, то я бы сейчас уже не был бы жив, достоверно. Меня очень беспокоит, я не понимаю, как можно въехать в стоящую машину на "КАМАЗе" и на другом грузовике", - пояснил депутат.

В милиции приняли аргументы депутата, который поставил правоохранителям несколько вопросов: каким образом на месте аварии появились конкуренты Яценко по избирательному марафону, откуда у оппонентов информация о ДТП, ведь они были на месте фактически через 10-20 минут?

"Я хочу, чтобы проверили, было ли это покушение на убийство нардепа и кандидата в депутаты, или просто, ну, случайная вещь", - отметил Яценко.

С этим в милиции пообещали разобраться. "Данная версия, которая была озвучена в СМИ, рассматривается и отрабатывется правоохранителями. К ней внимательно относятся и в рамках этого уголовного дела, которое было возбуждено", - сообщила пресс-секретарь УМВД Украины в Черкасской области Наталья Таран.