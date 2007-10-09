На Черниговщине микроавтобус столкнулся с грузовиком: 5 человек в больнице

В городе Прилуки Черниговской области водитель микроавтобуса "ГАЗ" из-за нарушения правил дорожного движения допустил столкновение с грузовым автомобилем. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП пятеро пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

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