В Ужгороде пьяный милиционер сбил пешехода на «зебре»

В Ужгороде пьяный милиционер сбил пешехода на пешеходном переходе.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Закарпатской области Виктория Попович, прокуратура Ужгорода проводит проверку в порядке ст. 97 УПК Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении старшего лейтенанта ужгородской милиции, который в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода.

По словам В.Попович, предварительно установлено, что 33-летний участковый инспектор ужгородской милиции 9 сентября около 10 часов вечера в нетрезвом состоянии сел за руль, и совершил наезд на 23-летнего ужгородца, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

«После совершенного наезда пьяный милиционер еще столкнулся с другим автомобилем, который пропускал пешехода», - уточнила представитель прокуратуры.

Она также добавила, что травмированный милиционером парень получил тяжелые телесные повреждения, и теперь проходит лечение.