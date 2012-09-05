На шахте найден мертвым начальник участка
В Луганской области на шахте имени Фрунзе ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» найден мертвым горняк - начальник участка подготовительных работ 1978 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, начальник участка был обнаружен в понедельник с серьезными травмами на пикете в породном конвейерном уклоне возле приводного блока ленточного конвейера. Когда его обнаружили, он был уже мертв.
В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.
Пресс-служба «ДТЭК Ровенькиантрацит», ссылаясь на заместителя генерального директора «ДТЭК Ровенькиантрацит» Дмитрия Шашнева, сообщила, что все сотрудники предприятия будут детально ознакомлены с обстоятельствами и причинами произошедшего, а семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.