На шахте найден мертвым начальник участка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, начальник участка был обнаружен в понедельник с серьезными травмами на пикете в породном конвейерном уклоне возле приводного блока ленточного конвейера. Когда его обнаружили, он был уже мертв.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.

Пресс-служба «ДТЭК Ровенькиантрацит», ссылаясь на заместителя генерального директора «ДТЭК Ровенькиантрацит» Дмитрия Шашнева, сообщила, что все сотрудники предприятия будут детально ознакомлены с обстоятельствами и причинами произошедшего, а семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.