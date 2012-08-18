Автоаварии в Украине в 5 раз смертельнее европейских

Об этом Ю.Папировый заявил в пятницу на пресс-конференции в УНИАН.

"Любую справку сегодня можно купить, и в этом, как не прискорбно, могут посодействовать сотрудники ГАИ, в результате чего за рулем ездят наркоманы, психически неуравновешенные или вообще люди, находящиеся на учете в психдиспансере", - сказал Ю.Папировый.

По его мнению, Министерство здравоохранения полностью потеряло контроль за водительскими комиссиями по периодическим медицинским осмотрам водителей, что является одним из факторов снижения уровня безопасности на транспорте.

"Формальный подход (к медицинскому осмотру водителей - УНИАН) очень дорого стоит впоследствии. А это - человеческие жертвы, травмы, это сломанные судьбы людей", - добавила в свою очередь представитель страховой компании "Перша" Виктория Шевчишина.

Кроме того, представители общественных организаций по транспортной безопасности считают необходимым ввести обязательную систему повышения квалификации водителей, осуществляющих пассажирские перевозки на основании соответствующих лицензий. "В этом нас поддерживает Украинский транспортный союз и Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте. Мы все должны быть заинтересованы в том, кто нас возит - в такси, в маршрутке или доставляет наш груз", - отметил Ю.Папировый.

В свою очередь президент Всеукраинского общественного объединения "Украинский транспортный союз" Леонид Костюченко сообщил, что согласно статистике, количество погибших в результате ДТП составляет 13% от общего количества таких случаев в Европе, в то время как количество автомобилей в Украине достигает всего 2% от всего европейского автомобильного транспорта.

"Вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в Украине в пять раз выше, чем в западноевропейских странах. Украина попала в группу самого высокого риска по уровню безопасности пешеходов", - констатировал он.