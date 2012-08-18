Таможенник требовал взятку за свадебные платья
03:46, 18 августа 2012Разное
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Следователями прокуратуры Черновицкой области совместно с оперативными работниками УМВД Украины в Черновицкой области задержали «на горячем» во время получения средств в сумме 3 тыс. грн инспектора Черновицкой областной таможни.
Такое свадебное платье было бы легче спрятать от таможни
Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины, таможенник требовал деньги от частного предпринимателя за обеспечение международного почтового отправления товара - свадебных платьев - без уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), подлежащих начислению и уплате при осуществлении таможенного оформления. Прокуратурой в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.
Досудебное следствие по делу продолжается.
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