Таможенник требовал взятку за свадебные платья

Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины, таможенник требовал деньги от частного предпринимателя за обеспечение международного почтового отправления товара - свадебных платьев - без уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), подлежащих начислению и уплате при осуществлении таможенного оформления. Прокуратурой в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.

Досудебное следствие по делу продолжается.