Гаишники спасли женщину, которую связанной везли топить в море

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Секторе профилактической работы Управления ГАИ МВД Украины в Одесской области.

«В отношении задержанных в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины возбуждены уголовные дела, -отметили в ГАИ, - согласно признакам совершения разбоя, похищения человека и незаконного завладения транспортным средством».

Как уточнили в облГАИ, экипаж Ильичевского ГАИ в ночь на 14 августа обратил внимание, что водитель автомобиля Mitsubishi L 200 проехал перекресток на красный свет. Патруль потребовал от правонарушителя остановиться, однако тот попытался скрыться.

Вскоре при попытке совершить столкновение с патрульным автомобилем водитель преследуемой иномарки не справился с управлением и столкнулся с автомобилем DAF, припаркованным на обочине. В результате столкновения автомобиль правонарушителей перевернулся, а в его салоне были обнаружены два угонщика и связанная 45-летняя женщина, которая оказалась хозяйкой Mitsubishi L 200.

Потерпевшая объяснила, что накануне наняла двух парней, чтобы привести в порядок земельный участок возле дома. После окончания работы преступники решили ночью ограбить дом, рассчитывая, что хозяйка будет спать.

Однако около 22:00 хозяйка проснулась, заметив проникновение в дом. Напав на нее, злоумышленники нанесли телесные повреждения и похитили из дома 200 долл., 365 евро, а также изделия из золота.

По данным ГАИ, чтобы скрыть следы преступления злоумышленники решили убить свидетельницу: ее связали и затолкали на заднее сиденье ее собственного автомобиля и попытались вывезти в приморское село Затока Белгород-Днестровского района, чтобы там утопить.

За проявленный профессионализм и мужество инспекторы представлены к награде МВД, подытожили в Секторе профилактической работы Одесского областного управления ГАИ.