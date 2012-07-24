Азаров спрашивает, так ли необходимо гонять автобусы по ночам

Соответствующее поручение было дано во время заседания Кабинета министров Украины, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По поручению главы правительства в течение двух недель должен быть проработан вопрос повышения безопасности на дорогах и предоставлены конкретные предложения на рассмотрение Кабинета министров.

Н.Азаров подчеркнул необходимость ужесточения ответственности пассажирских перевозчиков, в первую очередь тех, которые осуществляют нерегулярные рейсы, а также изучить вопрос целесообразности таких поездок в ночное время.

«Я ожидаю четких предложений. К их наработке должны приобщиться все. Если нужно где-то усилить контроль – предлагайте», - отметил Н.Азаров.

К выполнению соответствующего поручения, кроме Министерства инфраструктуры, должны приобщиться практически все заинтересованные министерства и ведомства.