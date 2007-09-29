Четверо детей получили травмы в результате ДТП

Сегодня около 3-х часов ночи в Днепропетровской области в центре села Ингулец Широковского района столкнулись два мотоцикла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мотоцикла "ММВЗ" и трое пассажиров "МТ-9" получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы в Широковскую райбольницу. Кроме водителя, по вине которого произошло ДТП, все остальные пострадавшие - дети 12, 13, 14 и 15 лет.

Оба мотоцикла были без номерных знаков, а водители не имели никаких документов на право вождения. В компьютерной базе ГАИ оба мотоцикла также не зарегистрированы. По факту ДТП ведется следствие.