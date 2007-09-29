В столкновении трех автомобилей пострадали пятеро людей

В Крыму на трассе Симферополь – Севастополь столкнулись три автомобиля, в результате чего пять человек получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, авария произошла вчера вечером.

Водитель грузопассажирского автомобиля ЛУАЗ-1302 не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3307, который двигался в том же направлении. Следующий позади автомобиль «Форд», в свою очередь, столкнулся с автомобилем ЛУАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира ЛУАЗа. У всех – закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения или ушибы головного мозга, травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу.