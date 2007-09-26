Подростки в наручниках угнали пограничную машину и уехали в Мексику

Трое мексиканских подростков, задержанных в южной Калифорнии по подозрению в контрабанде наркотиков, украли автомобиль пограничников и уехали на нем на мексиканскую сторону границы. Как сообщает Reuters, им удалось это сделать, будучи закованными в наручники.

По словам пограничника, он заметил и остановил автомобиль подростков на отдаленном шоссе, ведущем из Мексики. Заподозрив молодых людей в контрабанде, он надел на них наручники, усадил в свой пикап и принялся обыскивать их машину.

Однако усадив подростков в свою машину, он не заглушил двигатель и оставил ключи зажигания в салоне.

Один из подростков понял, что момент для побега выдался довольно удачный, залез на водительское сиденье, все еще скованными руками схватился за руль и нажал на педаль газа.

Похищенный патрульный автомобиль обнаружили уже в Мексике - местная полиция заметила брошенную машину в полях далеко от населенных пунктов. Подростков поймать так и не удалось.

Лента.ру