Cтартовал второй международный марафон «Украина Трофи»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в гонке по бездорожью принимает участие рекордное количество экипажей – 145 команд, которые прибыли в Киев не только из всех уголков Украины, но и из-за границы.

Команду к старту соревнований с главной сцены киевской фан-зоны Евро-2012 дал лично председатель КГГА Александр Попов.

Трасса Киев - Шацк – самый сложный и самый длинный трофи-маршрут в Украине.

Соревнования завершатся 7 июля в городе Шацк. За это время команды проедут 1300 км.

Соревнования проходят в шести категориях, в зависимости от автомобилей, на которых выступают команды. Здесь представлены как обычные внедорожники, так и специально оборудованная техника, квадрациклы и мотоциклы.

В населенных пунктах по маршруту соревнований состоятся выставки рисунков воспитанников детских домов. Также экипажи привезут в сельские школы Полесья футбольные мячи с автографами членов национальной сборной Украины.