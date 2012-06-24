Невидимые суслики кризиса

В понедельник и вторник, кстати, начинается очередной виток этого невидимого кризиса и очередная активизация поиска невидимого выхода. На 25-е запланировано судебное заседание по делу ЕЭСУ в Харькове, на 26-е – рассмотрение кассации по «газовому» делу в Киеве. В эти же дни пойдет сессия ПАСЕ в Страсбурге, на которой фамилия украинской высокопоставленной подсудимой тоже неоднократно прозвучит с трибуны и в кулуарах.

Но это вовсе не значит, что хотя бы к концу недели слепые прозреют. Одни по-прежнему в упор не будут видеть выхода из кризиса, а другие – самого кризиса. И обусловлен этот любопытный медицинский феномен наличием в глазах бревен, не мешающих различать соринки во взгляде визави. Начнем с политико-офтальмологической характеристики тех, кто не видит выхода. Воспользуемся классической таблицей для проверки зрения, где снизу располагаются возможные выходы помельче, а по мере продвижения к верхним строчкам их размер возрастает, хотя вероятность снижается.

Итак, перевод Тимошенко под домашний арест – выход? Нет, конечно. Разрешение на выезд за границу для лечения? Тоже нет, ведь формально она все равно считается заключенной. Помилование Тимошенко Януковичем? Какой же это выход – судимость-то с лидера оппозиции не снимается, а значит, путь в политику остается перекрытым.

Оправдание Тимошенко в судах и допуск к участию в выборах? Пациент прищуривается, но все-таки констатирует, что этого недостаточно, чтобы говорить о выходе из кризиса. Потому что даже в этом случае возможности оппозиции одержать победу на выборах и сформировать свое парламентское большинство остаются призрачными из-за смешанной системы, заточенной под победу регионалов. А значит, состав новоизбранного парламента не будет соответствовать политическим предпочтениям электората.

Приближаемся к верхнему краю таблицы. Так и быть, победа оппозиции на выборах и формирование ею своего большинства – это уж точно выход? Ничего подобного, поскольку парламентское большинство не сможет сформировать свое правительство, отвечающее политическим запросам своих избирателей. Да и законы, не устраивающие Януковича, принимать не сможет, ведь у того остается право вето.

Ну хорошо: суды оправдали Тимошенко, оппозиция во главе с ней набрала на выборах, только не смейтесь, конституционное большинство, партия регионов самораспустилась, разулась, облачилась в рубища и приползла на Майдан, посыпая непутевые головы пеплом сожженных партбилетов. Вот теперь – выход? И теперь не выход. Теперь самый кризис только и начинается, поскольку победителям предстоит делить посты и полномочия. А ведь еще французский король Луи XIII говаривал, что каждым назначением на какой-либо пост он производит на свет сто недовольных и одного неблагодарного. Таким образом, мы уперлись в верхний край таблицы, а ручка порывается вывести в бланке рецепта слово «эвтаназия».

Теперь переходим к тем, кто не видит не только выхода, но и кризиса. Тут никакие таблицы не помогут, разве что сравнения на ощупь. В Египте кризис есть? Однозначно есть. В Сирии? Еще какой. В Парагвае? А где это? Ладно, а у нас есть? А у нас нет. А что есть? Независимость судебной власти, которая не может поддаваться давлению не только из какой-то там Европы с ее сомнительными двойными стандартами, но и даже давлению самого президента.

Предполагается, что тут прозревший народ начинает лупить себя чем попало по головам, приговаривая – блин, Семен Семеныч, оказывается у нас-то судебная власть независимая, а мы-то, идиоты, и не догадывались! Увы, не прозревает и не лупит. А политический окулист констатирует у пациента не только отсутствие зрения, но и наличие нездоровых галлюцинаций, это зрение заменяющих.

Попытка апеллировать к зарубежным светилам, к тому же, например, Квасьневскому, тоже успеха не приносит. Оказывается, пациенты считают сомнительным юридический статус Квасьневского и его коллеги Кокса. Я уж не говорю об ассоциациях, которые порождают фамилии наблюдателей от Европарламента в судебных процессах Тимошенко. Действительно, наблюдатели, что за статус такой, зачем, к чему, с какими полномочиями? – нервно ерзает пациент. Наблюдатели? Ну, это вроде смотрящих. Про смотрящих знаете, небось? Нет, не знаем никаких смотрящих, нету у нас никаких смотрящих! У нас демократическая страна!... После этих заявлений остается прописать пациенту галоперидол, клизму, обертывание в мокрую простыню и полный покой.

Хотя какой уж тут покой, когда выборы на носу. Вот и Квасьневский не спешит успокоить публику наличием проверенных рецептов и действенных лекарств. Если вы меня спросите, вижу ли я сегодня некий выход, то скажу – нет. Этот процесс потребует кропотливой работы и разговоров, - подчеркнул евросмотрящий в интервью «Польскому радио». Разговоры, оно, конечно, хорошо, но может все-таки старая добрая клизма лучше поможет сфокусировать взгляд, чтобы увидеть и кризис, и выход?

Игорь Гридасов