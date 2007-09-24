Джип врезался в рейсовый автобус: пострадали 10 человек (добавлены фото)

В Донецке в результате столкновения джипа с рейсовым автобусом получили травмы 10 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной Госавтоинспекции, в воскресенье в Кировском районе города 28-летний водитель джипа "Тойота" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение "Тойоты" с автобусом МАЗ, перевозившим пассажиров по маршруту "Автостанция Центр - автостанция Трудовские". В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 8 пассажиров автобуса.

Фото Острова