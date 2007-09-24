Джип врезался в рейсовый автобус: пострадали 10 человек (добавлены фото)
14:46, 24 сентября 2007Разное
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Авто вылетело на встречную полосу
В Донецке в результате столкновения джипа с рейсовым автобусом получили травмы 10 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной Госавтоинспекции, в воскресенье в Кировском районе города 28-летний водитель джипа "Тойота" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение "Тойоты" с автобусом МАЗ, перевозившим пассажиров по маршруту "Автостанция Центр - автостанция Трудовские". В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 8 пассажиров автобуса.
Фото Острова
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