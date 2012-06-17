На берегу Десны пройдет "Забег с женами" и многое другое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили организаторы фестиваля.

По словам руководителя клуба «Семаргл» Александра Михайлова, фестиваль будет проходить на берегу Десны. Участников и зрителей фестиваля будут ожидать показательные выступления по паркуру, велотриалу, езды на квадроциклах и других видов активного и экстремального отдыха.

Будут работать площадки различных развлечений (пейнтбол, страйкбол, лазертаг, катание на глайдере, стрельбы из лука и арбалета, батут и т. п).

Будут проводиться конкурсы и игры с награждением победителей. В частности, конкурс женских боев в грязи, соревнование «Забег с женами», конкурс на лучше экстремальное фото и многое другое.

«Фестиваль Chernihiv Extreme City – это не просто мероприятие для активного отдыха на природе. Это встреча людей и единомышленников, которые готовы поделиться своим опытом, знанием, умением и информацией», - сказал А.Михайлов.

Организаторами фестиваля выступили Черниговский молодежный клуб экстремального отдыха «Семаргл», Черниговский городской совет и Черниговская оперативно-спасательная служба SOS.